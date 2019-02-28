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شطب نتائج النرويجي بوي متصدر بطولة العالم للبياتلون بعد اعترافه

الرياضة

شطب نتائج النرويجي بوي متصدر بطولة العالم للبياتلون بعد اعترافه
Sputnik Александр Шеметов
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أعلن الاتحاد الدولي للبياتلون اليوم الأربعاء شطب نتائج النرويجي جوهانيس بوي من مرحلة الولايات المتحدة "سولدير هولو" لبطولة العالم للبياتلون.

وذكر الاتحاد في بيانه أن بوي اعترف بتسديد 4 رصاصات من أصل 5، وأنهى السباق ولديه رصاصة في جعبته.

وأضاف البيان أنه تم شطب نقاط بوي الـ43 التي حققها بعد احتلاله المركز الرابع في المرحلة الأمريكية، بالإضافة لاسترجاع 7 آلاف يورو قدمت له أثناء التتويج.

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ورغم شطب النقاط يبقى بوي متصدرا للترتيب العام لبطولة العالم للبياتلون بـ936 نقطة، ويطارده في المركز الثاني الروسي ألكسندر لوغينوف بـ545 نقطة.

المصدر: لينتا رو

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