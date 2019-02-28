شطب نتائج النرويجي بوي متصدر بطولة العالم للبياتلون بعد اعترافه

أعلن الاتحاد الدولي للبياتلون اليوم الأربعاء شطب نتائج النرويجي جوهانيس بوي من مرحلة الولايات المتحدة "سولدير هولو" لبطولة العالم للبياتلون.

وذكر الاتحاد في بيانه أن بوي اعترف بتسديد 4 رصاصات من أصل 5، وأنهى السباق ولديه رصاصة في جعبته.

وأضاف البيان أنه تم شطب نقاط بوي الـ43 التي حققها بعد احتلاله المركز الرابع في المرحلة الأمريكية، بالإضافة لاسترجاع 7 آلاف يورو قدمت له أثناء التتويج.

The International Biathlon Union (IBU) and Johannes Thingnes Boe (NOR) have mutually agreed that the Norwegian will not be awarded the 43 points allocated for his 4th place finish at the World Cup Pursuit at Soldier Hollow (USA).



Full statement:https://t.co/fBGPYPyEWs — IBU (@biathlonworld) February 28, 2019

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ورغم شطب النقاط يبقى بوي متصدرا للترتيب العام لبطولة العالم للبياتلون بـ936 نقطة، ويطارده في المركز الثاني الروسي ألكسندر لوغينوف بـ545 نقطة.

المصدر: لينتا رو