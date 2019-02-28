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وفاة مصارع روسي في الفنون القتالية المختلطة MMA

الرياضة

وفاة مصارع روسي في الفنون القتالية المختلطة MMA
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توفي أمس الأربعاء المصارع الروسي في الفنون القتالية المختلطة MMA، أركادي ليسين بصورة مفاجئة عن عمر ناهز 21 عاما.

ولم يتم ذكر أسباب الوفاة حتى الآن، حسب وكالة تاس الروسية.

ولد ليسين في 22 مارس 1997، حيث بدأ مسيرته المهنية في يوليو 2016، في السامبو، وأصبح بطلا لـ"Prime Selection" في ذات العام، خاض 8 نزالات نجح بالفوز في ستة منها مقابل هزيمتين.

 وكان أبرز خصومه ستيبان غورشنيكوف، وبوغدان غوسكوف، وكريستوف بيكو.

المصدر: وكالة تاس

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