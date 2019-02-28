بيكيه مهاجما الإعلام: اهتموا بالسياسة واتركوا حكم الفيديو وشأنه

تحدث جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بعد فوز فريقه على ريال مدريد بثلاثية دون رد في كأس الملك، وبلوغ نهائي المسابقة للمرة السادسة على التوالي، موجها رسالة خاصة للإعلام.

وتأهل برشلونة لنهائي المسابقة بمجموع المواجهتين 4-1، بعد أن تعادل ذهابا بهدف لمثله في "الكامب نو".

وقال بيكيه بعد المباراة للصحفيين: "الوصول للنهائي للمرة السادسة، أمر لم يتحقق من قبل في كأس الملك، وأعتقد أنه لن يحدث مجددا".

وحذر من الثقة الزائدة والاسترخاء، خاصة أن كلاسيكو آخر بانتظار الفريق يوم السبت القادم في الدوري الإسباني، بقوله: "إنه فوز مهم، مدريد تفوق في الشوط الأول ولكنا تحسنا في الثاني، لا توجد طريقة أفضل لبلوغ النهائي من الفوز في العاصمة الإسبانية، لا يمكن أن نرتاح قبل مواجهة السبت".

وتابع: "فزنا هنا عدة مرات وبنتائج كبرى، نمر بمرحلة صعبة من المباريات، إلا أننا نقدم المطلوب، لا يمكن أن تلعب جيدا دائما، والمهم أخيرا تحقيق النتائج".

وعندما تم سؤاله عن الجدل المثار حول تقنية الـVAR، رد بيكيه بتوجيه رسالة خاصة للإعلام الإسباني قائلا: "لو يقضي الإعلام وقتا أطول في تغطية المحاكمات السياسية للسجناء الكتالونيين، بدلا من الحديث عن حكم الفيديو، فسنكون أفضل حالا في هذه البلاد".

ويلعب برشلونة في نهائي كأس الملك أمام الفائز من مواجهة ريال بيتيس وفالنسيا.

المصدر: sport.es