ليون ورين يلحقان بباريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا

التحق ليون ورين بركب المتأهلين للدور نصف النهائي بكأس فرنسا لكرة القدم بفوز الأول على ضيفه كاين 3-1، والثاني على ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-0 الأربعاء في ربع النهائي.

وسجل لليون كل من جايسون ديناير في الدقيقة 16 بضربة رأسية، وماكسويل كورنيه في مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة 50، ووقع ممفيس ديباي على ثالث الأهداف في الدقيقة 84، فيما قلص كاسيمير نينغا الفارق في الدقيقة السابعة والسبعين.

Le but du 3-1 pour @OL ! Un coup franc de @Memphis dévié par le mur trompe le gardien de Caen #OLSMCpic.twitter.com/55dAUFPMnE — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وانتظر رين الشوط الثاني لإنهاء مغامرة أورليان بهدفين سجلهما بنجامين بوريغو عند الدقيقة 65، ومباي نيانغ في الدقيقة الحادية والسبعين.

وكان باريس سان جيرمان حامل لقب المواسم الأربعة الماضية، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه العريض على ضيفه ديجون بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء.

ويختتم الدور ربع النهائي في السادس من مارس بمواجهة بين فيتريه من الدرجة الرابعة ونانت.

المصدر: وكالات