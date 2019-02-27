فوز صعب لمانشستر سيتي يبقيه على بعد نقطة من ليفربول

حقق مانشستر سيتي حامل اللقب فوزاصعبا على ضيفه وست هام يونايتد، 1-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز سيرجيو أجويرو، هدف المباراة الوحيد في (د.59 من ركلة جزاء).

وارتفع رصيد السيتي إلى 68 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر ليفربول، صاحب الـ69 نقطة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة بالمركز العاشر.

وفي باقي المباريات التي لعبت اليوم في نفس الجولة، استعاد تشيلسي توازنه وحقق فوزا معنويا على جاره توتنهام 2-0 لينهي على آماله بشكل كبير في المنافسة على اللقب.

وعاد مانشستر يونايتد المدجج بالإصابات بفوز ثمين من عقر دار كريستال بالاس 3-1.

وأكرم أرسنال وفادة ضيفه بورنموث 5-1.

المصدر: وكالات