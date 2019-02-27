كأس إيطاليا.. فيورنتينا يتعادل مع أتلانتا بعد مباراة ملحمية

تعادل فيورنتينا على أرضه مع أتلانتا 3-3، اليوم الأربعاء، في مباراة مثيرة بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتقام مباراة العودة وحسم التأهل للنهائي بين الفريقين في 24 أبريل على ملعب أتلانتا.

أحرز لأتالانتا اليخاندرو جوميز التسجيل في (د.16) ماريو مازاليتش في (د.18)، ومارتن دي رون في (د.58)، بينما أحرز لأصحاب الأرض فيدريكو كييزا في (د.33) وماركو بيناسي في (د.36) ولويس مورييل في (د.79).

وكان لقاء ذهاب نصف النهائي الآخر بين لاتسيو وميلان قد انتهى، أمس الثلاثاء، بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات