عقوبات قاسية ضد لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم

أصدرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الاتحاد العراقي لكرة القدم لتقييم وبحث أسباب خروج منتخب "أسود الرافدين" من كأس آسيا 2019، عقوبات قاسية على بعض اللاعبين لأسباب انضباطية.

وقررت اللجنة معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم بالحرمان من تمثيل منتخب العراق لمدة سنة واحدة لعدم الالتزام انضباطيا، وحرمان علي عدنان من تمثيل المنتخب لمدة 6 أشهر للتأثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين أثناء البطولة، ومعاقبة علي حصني لمدة 4 أشهر لمغادرة مقر الوفد من دون علم، وتوجيه إنذار نهائي لمحمد حميد وصفاء هادي لإجراء لقاءات صحفية خلال البطولة، بالإضافة لحرمان الإعلامي عمر رياض من مرافقة الوفود الرياضية لمدة سنة.

إقرأ المزيد

وودع منتخب العراق بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات بعد خسارته أمام قطر في الدور الـ16 بهدف وحيد، سجله بسام هشام الراوي ذو الأصول العراقية.

المصدر: صفحة الاتحاد العراقي لكرة القدم في فيسبوك