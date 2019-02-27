ليفربول وصلاح يغردان على حادثة قطار محطة مصر

تقدم نادي ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، بالعزاء لضحايا حادثة قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، نتيجة اصطدام قاطرة بالرصيف ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

وكتب نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الجميع في ليفربول يتقدمون بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة".

الجميع في ليفربول يتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة. #لن_تسيروا_وحدكم_أبدًا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 27, 2019

وأرفق ليفربول تغريدته بوسم "لن تسيروا وحدكم أبدا"، في إشارة إلى الشعار الذي تردده جماهير النادي الإنجليزي: "لن تسير وحدك أبدا".

بدوره كتب صلاح في صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين... — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2019

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 20 قتيلا و42 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة بالرصيف.

المصدر: twitter