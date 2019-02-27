 
مباشر

ليفربول وصلاح يغردان على حادثة قطار محطة مصر

الرياضة

ليفربول وصلاح يغردان على حادثة قطار محطة مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lion

تقدم نادي ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، بالعزاء لضحايا حادثة قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، نتيجة اصطدام قاطرة بالرصيف ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

وكتب نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الجميع في ليفربول يتقدمون بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة".

وأرفق ليفربول تغريدته بوسم "لن تسيروا وحدكم أبدا"، في إشارة إلى الشعار الذي تردده جماهير النادي الإنجليزي: "لن تسير وحدك أبدا".

بدوره كتب صلاح في صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 20 قتيلا و42 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة بالرصيف.

المصدر: twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو صادم.. طفل مصري يتعرض لهجوم كلاب ضالة!