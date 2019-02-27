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الروس يصعدون إلى منصة التتويج في بطولة قطر للراليات الصحراوية

الرياضة

الروس يصعدون إلى منصة التتويج في بطولة قطر للراليات الصحراوية
RT
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صعد المتسابقون الروس إلى منصة التتويج في بطولة قطر للراليات الصحراوية الجولة الأولى من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة كروس كانتري.

وحل السائق الروسي فلاديمير فاسيليف مع ملاحه قسطنطين زيلوتسوف على متن "بي أم دبليو إكس 3 سي سي" في المركز الثالث، واستلما جائزة مالية قدرها 6 آلاف دولار.

Manateq_qa/twitter

فيما أحرز المركز الأول، السائق القطري ناصر صالح العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن "تويوتا هايلوكس"، واستلما جائزة مالية بقيمة 10 آلاف دولار.

والتتويج في هذا السباق هو السادس للعطية الفائز برالي داكار الشهير ثلاث مرات.

وحل في المركز الثاني، السعودي يزيد الراجحي مع ملاحه الألماني ديريك زيتزيوتيز على متن "تويوتا" واستلما جائزة مالية بقيمة 7 آلاف دولار.

وفي فئة الـ "تي 2" أحرز السائق الروسي فيودر فوروبيوف مع ملاحه كيريل شوبين المركز الثاني، وحصلا على جائزة مالية بقية 4 آلاف دولار.

RT
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المصدر: وكالات +RT

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