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قبيل موقعة الكلاسيكو.. سولاري يستبعد إيسكو من قائمة الريال

الرياضة

قبيل موقعة الكلاسيكو.. سولاري يستبعد إيسكو من قائمة الريال
AFP
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أعلن المدير الفني لريال مدريد سانتياغو سولاري، عن قائمة الملكي التي ستخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، اليوم الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقرر سولاري استبعاد إيسكو وفاييخو وإبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية، بينما يغيب ماركوس يورنتي بداعي الإصابة.


وجاءت قائمة "الملكي" كالتالي: 

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان. 

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون. 

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس. 

خط الهجوم: كريم بنزيما، غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، والتي أقيمت في معقل البلوغرانا "الكامب نو".

المصدر: twitter@realmadridarab

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