رسميا.. نانت يطلب تدخل "الفيفا" للحصول على بدل انتقال سالا

طلب نادي نانت الفرنسي تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول من نادي كارديف سيتي الويلزي، على بدل انتقال لاعبه السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وقضى سالا في سن الثامنة والعشرين لدى تحطم طائرة صغيرة كان على متنها، في بحر المانش في 21 يناير الماضي، وهو في طريقه من نانت إلى كارديف بعد اتفاق على انتقاله من الأول إلى الثاني.

ومن أصل القيمة الإجمالية للصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، يفترض أن يسدد كارديف دفعة أولية تبلغ ستة ملايين يورو. لكن النادي الويلزي جمد ذلك بعد مقتل سالا، رغم أن الانتقال سجل رسميا لدى الهيئات الكروية المعنية قبل الحادث.

المصدر: أ ف ب