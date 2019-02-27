الساحر ميسي يحتفل بمناسبة خاصة قبل الكلاسيكو (صورة)

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، بمناسبة خاصة، قبل يوم واحد من مباراة الكلاسيكو أمام مضيفه ريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر ميسي صورة عبر حسابه في إنستغرام أثناء احتفاله بعيد ميلاد زوجته أنتونيلا روكوزو الـ31، تجمعهما رفقة نجليهما تياغو وماتيو.

وعلق قائد برشلونة على الصورة، التي نشرها قبل السفر لمدريد، بقوله: "عيد ميلاد سعيد حياتي، نحن نحبك كثيرا".

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وانضم عدد من زوجات نجوم الفريق الكتالوني لتهنئة أنتونيلا بعيد ميلادها، مثل صوفيا بالبي زوجة لويس سواريز، وإيلينا زوجة سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة سيسك فابريغاس، نجم برشلونة وتشيلسي السابق، ولاعب موناكو الفرنسي في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات