 
مباشر

التشكيلة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

الرياضة

التشكيلة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lim3

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيلة المتوقعة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشكيلة ريال مدريد جاءت كالتالي:

إقرأ المزيد
شباك ريال مدريد عصية على ميسي في كأس الملك
إقرأ المزيد
كلاسيكو ناري بين الريال وبرشلونة لحجز مكان في نهائي كأس الملك

في حراسة المرمى: نافاس.

في خط الدفاع: كارفخال، فاران، راموس، ريغيلون.

في خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فاسكيز.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيغن.

في خط الدفاع: ألبا، لينغليت، بيكيه، سيميدو.

في خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو.

في خط الهجوم: ديمبلي، سواريز، ميسي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الكامب نو، ما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو صادم.. طفل مصري يتعرض لهجوم كلاب ضالة!