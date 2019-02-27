التشكيلة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيلة المتوقعة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشكيلة ريال مدريد جاءت كالتالي:

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في حراسة المرمى: نافاس.

في خط الدفاع: كارفخال، فاران، راموس، ريغيلون.

في خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فاسكيز.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيغن.

في خط الدفاع: ألبا، لينغليت، بيكيه، سيميدو.

في خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو.

في خط الهجوم: ديمبلي، سواريز، ميسي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الكامب نو، ما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.

المصدر: وكالات