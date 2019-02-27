 
مباشر
عاجل
بوتين يلتقي نتنياهو في موسكو

تعرف على المشروع الذي قرر رونالدو وصديقته افتتاحه في مدريد

الرياضة

تعرف على المشروع الذي قرر رونالدو وصديقته افتتاحه في مدريد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lilr

يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي، والهداف التاريخي لريال مدريد فريقه السابق، إلى العاصمة الإسبانية مدريد للعمل بمجال بعيد عن كرة القدم هذه المرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدو يخطط في الـ18 من مارس المقبل لافتتاح مركز متخصص لزراعة الشعر في مدريد بقيمة 1.2 مليون دولار.

وحسب الصحيفة سيعمل في المركز المكون من 18 مكتبا، 150 متخصصا في هذا المجال، وسيتم إجراء 18 عملية زراعة شعر يوميا.

View this post on Instagram

Business day 😉❤️

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

إقرأ المزيد
شاهد.. ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها

ونشر رونالدو أمس عبر حسابه في إنستغرام صورة تجمعه بصديقته، جورجينا رودريغيز، وأرفقها بعبارة: "يوم العمل". ويتوقع أن تقوم رودريغيز بإدارة المركز.

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اسطورة العزيزية يحاول الانتحار