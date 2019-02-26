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بطولة دبي.. نيشيكوري إلى الدور الثاني ومدفيديف يودع

الرياضة

بطولة دبي.. نيشيكوري إلى الدور الثاني ومدفيديف يودع
Reuters
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تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف أول في البطولة إلى الدور الثاني لدورة دبي الدولية للتنس بفوزه، اليوم الثلاثاء، على الفرنسي بونوا بير 6-4 و6-3 في ساعة و21 دقيقة.

ويلتقي أفضل لاعب في آسيا والمصنف سادسا عالميا في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز على الفرنسي كورنتان موتيه الصاعد من التصفيات 6-3 و7-5.

وفي أبرز مباريات الدور الأول الثلاثاء، تغلب اللاتفي ريكارداس بيرانكيس على الروسي دانييل مدفيديف الثامن في البطولة 6-3 و6-3، وسيقابل في الدور التالي الأمريكي دينيس كودلا الفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني 2-6 و7-5 و7-5.

وخرج المصري محمد صفوت من الدور الأول على يد القبرصي ماركوس بغداديس، بخسارته 6-4، 3-6 و4-6. 

المصدر: أ ف ب
 

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