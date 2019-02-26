هيلة الفراج تقتحم مجال التعليق الرياضي كأول امرأة في تاريخ السعودية

تستعد الإعلامية هيلة الفراج لخوض تجربة تلفزيونية جديدة، الجمعة المقبل حيث ستصبح أول معلقة رياضية في تاريخ الرياضة السعودية خلال فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية.

وقالت الفراج وفقا لوكالة (سبق السعودية): "سأتولى التعليق الرياضي في البطولة، وبذلك أكون أول معلقة رياضية في السعودية تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة التي تقوم برعاية البطولة".

وأضافت الفراج "الفترة الماضية شهدت البحث عن نوعية من الأصوات للقيام بالتعليق الرياضي على منافسات كرة القدم، وتم اختياري، وأتمنى أن أجد الفرصة للتعليق على الدوري السعودي للمحترفين، وهذا سيكون شرفا كبيرا بالنسبة لي".

واختتمت "الفراج" التي تعمل كمذيعة في برنامج إذاعي في السعودية، "هناك توقعات برفض وقبول امرأة وخاصة سعودية تقوم بالتعليق الرياضي، وهو مجال صعب ومتعب وأنا أتقبل جميع الآراء، إلا أنني سأكون عند حسن ظن الجميع وسأثبت وجودي ".

وستقام البطولة في مدينة الخبر، في الصالة الخضراء بمشاركة 16 فريقا من دول الخليج.

المصدر: وكالة سبق