استبعاد محمد صلاح من قائمة مصر لمواجهة النيجر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، القائمة التي ستدخل المعسكر المرتقب لمواجهة النيجر ونيجيريا.

وشهدت القائمة 3 مفاجآت من العيار الثقيل، حيث يغيب الثلاثي الدولي محمد صلاح (ليفربول) وأحمد حجازي (وست بروميتش) ورمضان صبحي (النادي الأهلي).

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفراعنة في الـ18 من مارس المقبل، في استاد برج العرب استعدادا لمباراتي النيجر ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية، وكذلك مباراة نيجيريا الودية الدولية يوم الـ26 من مارس.

وجاءت القائمة التي تم اختيارها من 25 لاعبا كما يلي:

1. عمرو السولية (الأهلي).

2. محمد أبو جبل (سموحة).

3. محمد النني (أرسنال الإنجليزي).

4. عمر جابر (بيراميدز).

5. أحمد الشناوي (بيراميدز).

6. طارق حامد (الزمالك).

7. أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

8. علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي).

9. محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي).

10. علي جبر (بيراميدز).

11. كريم حافظ (قاسم باشا التركي).

12. عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

14. باهر المحمدي (الإسماعيلي).

15. صلاح محسن (الأهلي).

16. محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك).

17. أحمد أيمن منصور (بيراميدز).

18. إسلام جابر (الداخلية).

19. محمود علاء (الزمالك).

20. عامر عامر (الإنتاج الحربي).

21. نبيل عماد "دونغا" (بيراميدز).

22. عمار حمدي (الاتحاد السكندري).

23. مصطفى محمد (طلائع الجيش).

24. عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

25. أحمد أبو الفتوح (سموحة).

المصدر: وكالات