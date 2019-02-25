كأس الاتحاد الآسيوي.. الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني يتقاسمان نقاط المباراة (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني، في اللقاء التي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي.

وافتتح الفريق الفلسطيني باب التسجيل عن طريق محمد عبيد في الدقيقة 18، وعادل أحمد الأشقر للجيش في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

FULL-TIME | 🇸🇾 Al Jaish (SYR) 1-1 Hilal Alquds Club (PLE) 🇵🇸



Two games, two draws, two full time whistles yet to be blown. #AFCCup2019#JSHvHAQpic.twitter.com/ed72RfFqzf — AFC Cup (@AFCCup) 25 февраля 2019 г.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة وحصل كل منهما على نقطة واحدة، ويتشاركان صدارة المجموعة الأولى بانتظار نهاية مباراة الوحدات الأردني والنجمة اللبناني في المجموعة ذاتها.

FULL-TIME | 🇧🇭 Al Najma (BHR) 1-1 Al Jazeera (JOR) 🇯🇴



Two first-half goals earn each side a point in their opening #AFCCup2019 fixture. #NAJvJZRpic.twitter.com/V3oZVLEWi6 — AFC Cup (@AFCCup) February 25, 2019

وفي مباريات أخرى اليوم، تعادل الاتحاد السوري مع مضيفه الكويت الكويتي من دون أهداف، وتعادل النجمة البحريني مع الجزيرة الأردني بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثانية.

FULL-TIME | 🇰🇼 Kuwait SC (KUW) 0-0 Al Ittihad (SYR) 🇸🇾



Heroic defending from both sides means the game's points are shared. #AFCCup2019. #KSCvITHpic.twitter.com/UCyAuQefvd — AFC Cup (@AFCCup) February 25, 2019

المصدر: heAFCCL/twitter