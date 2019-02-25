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كأس الاتحاد الآسيوي.. الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني يتقاسمان نقاط المباراة (فيديو)

الرياضة

كأس الاتحاد الآسيوي.. الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني يتقاسمان نقاط المباراة (فيديو)
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ساد التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني، في اللقاء التي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي.

وافتتح الفريق الفلسطيني باب التسجيل عن طريق محمد عبيد في الدقيقة 18، وعادل أحمد الأشقر للجيش في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة وحصل كل منهما على نقطة واحدة، ويتشاركان صدارة المجموعة الأولى بانتظار نهاية مباراة الوحدات الأردني والنجمة اللبناني في المجموعة ذاتها.

وفي مباريات أخرى اليوم، تعادل الاتحاد السوري مع مضيفه الكويت الكويتي من دون أهداف، وتعادل النجمة البحريني مع الجزيرة الأردني بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المصدر: heAFCCL/twitter

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