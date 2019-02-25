كأس الاتحاد الآسيوي.. الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني يتقاسمان نقاط المباراة (فيديو)
ساد التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني، في اللقاء التي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي.
وافتتح الفريق الفلسطيني باب التسجيل عن طريق محمد عبيد في الدقيقة 18، وعادل أحمد الأشقر للجيش في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.
FULL-TIME | 🇸🇾 Al Jaish (SYR) 1-1 Hilal Alquds Club (PLE) 🇵🇸— AFC Cup (@AFCCup) 25 февраля 2019 г.
Two games, two draws, two full time whistles yet to be blown. #AFCCup2019#JSHvHAQpic.twitter.com/ed72RfFqzf
وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة وحصل كل منهما على نقطة واحدة، ويتشاركان صدارة المجموعة الأولى بانتظار نهاية مباراة الوحدات الأردني والنجمة اللبناني في المجموعة ذاتها.
FULL-TIME | 🇧🇭 Al Najma (BHR) 1-1 Al Jazeera (JOR) 🇯🇴— AFC Cup (@AFCCup) February 25, 2019
Two first-half goals earn each side a point in their opening #AFCCup2019 fixture. #NAJvJZRpic.twitter.com/V3oZVLEWi6
وفي مباريات أخرى اليوم، تعادل الاتحاد السوري مع مضيفه الكويت الكويتي من دون أهداف، وتعادل النجمة البحريني مع الجزيرة الأردني بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثانية.
FULL-TIME | 🇰🇼 Kuwait SC (KUW) 0-0 Al Ittihad (SYR) 🇸🇾— AFC Cup (@AFCCup) February 25, 2019
Heroic defending from both sides means the game's points are shared. #AFCCup2019. #KSCvITHpic.twitter.com/UCyAuQefvd
المصدر: heAFCCL/twitter