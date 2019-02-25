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هل بكى محمد صلاح عند تبديله في مباراة الريدز أمام الشياطين الحمر؟

الرياضة

هل بكى محمد صلاح عند تبديله في مباراة الريدز أمام الشياطين الحمر؟
Gettyimages.ru Robbie Jay Barratt
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ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن المصري محمد صلاح، هداف ليفربول "ظهر وكأنه يبكي" خلال تبديله في مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ27 من البريميرليغ أمس.

وأضافت الصحيفة أن العواطف ظهرت على صلاح، ويُعتقد أن عينيه اغرورقت بالدموع، لاسيما وأنه لم يستطع الظهور بمستوى جيد في المباراة، بالإضافة لفشله في هز شباك الشياطين الحمر خلال المباريات التي لعبها أمامه في مشواره حتى الآن.

ورصدت الصحيفة بعضا من تعليقات المتابعين، فقال أحدهم: "صلاح يبدو وكأنه يحبس دموعه"، وقال آخر: "دموع صلاح تترقرق في عينيه". 

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وأقدم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على إخراج صلاح في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وأدخل مكانه البلجيكي ديفوك أوريجي.

ويتقاسم صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ولكل منهما 17 هدفا.

المصدر: وكالات

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