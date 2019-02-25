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رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم استقالته

الرياضة

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم استقالته
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قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، استقالته من منصبه، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد اليوم الاثنين.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر: "قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، استقالته من منصبه لظروفه الخاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، اليوم الاثنين".

وأضاف البيان: "كما قدّم عضوا مجلس الإدارة: تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتيهما من منصبيهما، وذلك لارتباطاتهما العملية".

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وتابع البيان: "وسيتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، وذلك استنادا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي".

من جهته، أعرب الفواز عن شكره لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على الثقة والدعم اللذين وجدهما منه، مثمنا تعاون زملائه في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وتمنى الفواز للاتحاد السعودي التوفيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا بأن الرياضة السعودية تحظى بوجود كفاءات إدارة ناجحة، قادرة على إكمال المسيرة بما يحقق طموحات محبي الكرة السعودية.

المصدر: saudiFF/twitter

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