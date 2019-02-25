شاهد.. روسيا تعانق كأس الأساطير على حساب ألمانيا

توّج المنتخب الروسي بكأس الأساطير لكرة القدم 2019، بعد فوزه الكاسح 13-4 على المنتخب الألماني في المباراة النهائية للنسخة الـ11 من البطولة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو.

وسجل أهداف أساطير روسيا: هاتريك (ثلاثية) كل من إيغور تيتوف ويفغيني ألدونين، هدفين كل من أندريه تيخونوف وأندريه كارياكا، وهدف كل من أندريه أرشافين ويوري كوفتون والألماني أفومويلا بالخطأ في مرماه.

فيما سجل رباعية أساطير ألمانيا كل من خانكي ولاوت بواقع هدفين لكل منهما.

واختير اللاعب الروسي أندريه تيخونوف أفضل لاعب في البطولة.

⚽ 🇷🇺 Сборная России разгромила Германию и в 11-й раз выиграла Кубок легенд pic.twitter.com/K062MSzSW2 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 24, 2019

وشارك 6 منتخبات في النسخة الـ11 لكأس الأساطير وهي، روسيا، البرتغال، ألمانيا، إسبانيا، وهولندا، وفريق مؤلف من نجوم عالميين.

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وتقام هذه البطولة منذ عام 2009، ويشارك فيها لاعبون معتزلون أعمارهم تتعدى الـ35 عاما، وتستمر المباراة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط، ويضم كل منتخب خمسة لاعبين إضافة إلى حارس المرمى.

واحتكر منتخب روسيا لقب البطولة حتى الآن، وجاء تتويج الدب الروسي على حساب كل من: إسبانيا عامي 2009 و2010، هولندا عام 2011، أوكرانيا عامي 2012 و2013، البرتغال عامي 2014 و2015، فرنسا عام 2016، ألمانيا عامي 2017، 2019، البرتغال عام 2018.

المصدر: RT