كفيتوفا تستعيد المركز الثالث في تصنيف اللاعبات المحترفات

استعادت التشيكية بيترا كفيتوفا المركز الثالث في تصنيف لاعبات التنس المحترفات بعد بلوغها نهائي بطولة دبي وذلك على حساب الأمريكية سلوان ستيفنز التي تراجعت إلى المركز الرابع.

ولم تتأخر كفيتوفا صاحبة الـ28 عاما في العودة إلى المركز الثالث بعد أسبوع فقط من تراجعها للمركز الرابع.

وتقدمت السويسرية بليندا بنشيتش الفائزة ببطولة دبي بعد إقصائها أربع لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوليات، 22 مرتبة لتحتل المركز 23 عالميا في أفضل تصنيف لها منذ أغسطس 2016 عندما وصلت إلى المرتبة السابعة عالميا وهي بعمر الـ18.

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واحتفظت اليابانية ناومي أوساكا بالمركز الأول.

تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 6871 نقطة.

2- الرومانية سيمونا هاليب 5727

3- التشيكية بيترا كفيتوفا 5605

4- الأمريكية سلوان ستيفنز 5307

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5145

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4900

7- الهولندية كيكي بيرتنز 4885

8- الألمانية أنجيليك كيربر 4880

9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3565

10 - الأمريكية سيرينا وليامز 3406.

المصدر: أ ف ب