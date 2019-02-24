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أوباما ينقذ الزمالك من الهزيمة في كأس الكونفدرالية

الرياضة

أوباما ينقذ الزمالك من الهزيمة في كأس الكونفدرالية
Reuters
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أفلت الزمالك المصري من الهزيمة أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم الضيوف بهدف سجله اللاعب تياغو أزولو، بعد انقضاء ساعة من البداية. وأنقذ المصري يوسف أوباما فريقه من الهزيمة، في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع.

واكتفى الزمالك بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الثاني له على التوالي، ويتذيل قائمة المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.

في المقابل، رفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى 4 نقاط ويحتل مركز الوصافة، بفارق الأهداف أمام فريق نصر حسين داي الجزائري.

في حين يتصدر غورماهيا الكيني قائمة المجموعة، برصيد 6 نقاط.

المصدر: وكالات

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