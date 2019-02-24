بالفيديو.. السوري خربين يقود بيراميدز للفوز على المقاولون

حقق فريق بيراميدز فوزا ثمينا على ضيفه المقاولون العرب (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في الجولة الـ 24 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق بيراميدز، بالفضل في انتصاره الصعب لمهاجمه السوري عمر خربين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد "الدفاع الجوي" في القاهرة.

ورفع بيراميدز رصيده، بعد هذا الانتصار، إلى 48 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الدوري، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الزمالك، الذي يملك ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب، عند 34 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"