أُحد السعودي يهدد نجم الأهلي باللجوء للفيفا

هدد مسؤولو أُحد السعودي لكرة القدم نادي الأهلي المصري بتقديم شكوى للـ"الفيفا"، إذا رفضت إدارته إعادة مبلغ 150 ألف دولار، قيمة صفقة استعارة مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وتصر إدارة الفريق السعودي على استعادة المبلغ بعد الاستقرار على فسخ عقد مؤمن زكريا، بدعوى أن الأخير كان يعاني من إصابة قوية قبل إتمام صفقة التعاقد معه، وهي الإصابة التي تتطلب 3 أشهر من العلاج.

ونفى مؤمن زكريا ادعاءات إدارة فريق أُحد، مؤكدا أن الفريق السعودي اختلق هذه الشائعات لرغبته في فسخ التعاقد معه، كما نشر فيديو على صفحته الرسمية في موقع تويتر، وهو يتمرن في صالة رياضية، معلقا عليه: "اتقوا الله".

وكان مؤمن زكريا انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لنادي أُحد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من الأهلي.

المصدر: وكالات