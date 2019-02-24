لا غالب ولا مغلوب قي قمة مانشستر يونايتد وليفربول

تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بدون أهداف، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينتزع "الريدز" صدارة "البريمير ليغ".

وفشل ليفربول في استغلال إصابات لاعبي المان يونايتد في المباراة، ليكتفي بنقطة التعادل التي وضعته على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثاني، بينما ارتفع رصيد اليونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

All even as the Reds go back to the top of the table. #MUNLIVhttps://t.co/BrLPFo0ab4 — Liverpool FC (@LFC) 24 февраля 2019 г.

وشهدت المباراة واقعة تاريخية، بعدما استنفد مانشستر يونايتد بسبب "لعنة الإصابات"، جميع تغييراته في الشوط الأول للمرة الأولى في تاريخه في "البريميرليغ".

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المصدر: وكالات