أرسنال يتجاوز عقبة ضيفه ساوثهامبتون في "البريميرليغ"

أنجز فريق أرسنال مهمته أمام ضيفه ساوثهامبتون، بفوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي أرسنال "المدفعجية" كل من، المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ولاعب خط الوسط الأرمني غينريخ مخيتاريان، في الدقيقتين (7، و17) على الترتيب.

وحقق أرسنال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 53 نقطة، وانتزع المركز الرابع في جدول ترتيب البريمير ليغ، من مانشستر يونايتد، الذي تعادل على أرضه مع ضيفه ليفربول من دون أهداف.

في المقابل، مني ساوثهامبتون بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات