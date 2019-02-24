 
مباشر

شاهد.. يوفنتوس يخرج بحفظ ماء الوجه من ملعب بولونيا

الرياضة

شاهد.. يوفنتوس يخرج بحفظ ماء الوجه من ملعب بولونيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li6h

خرج فريق يوفنتوس بفوز صعب من ملعب مضيفه بولونيا (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الفوز الوحيد لليوفي، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي، وعزز صدارته لترتيب الكالتشيو برصيد 69 نقطة، مبتعدا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، الذي يحل ضيفا على بارما، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما يشغل بولونيا المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سياسي عربي: لا لشيطنة إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط