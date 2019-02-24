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واقعة نادرة في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

الرياضة

واقعة نادرة في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول
Globallookpress
واقعة نادرة في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول
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شهدت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول التي تجري أطوارها الآن لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، واقعة نادرة في ملاعب كرة القدم.

واضطر الفريقان إلى إجراء 4 تغييرات في الشوط الأول، بواقع 3 لمانشستر يونايتد، الذي استنفد جميع تبديلاته، بعد إصابة كل من خوان ماتا، وإندير هيريرا، وجيسي لينغارد، وتغيير واحد لليفربول، الذي اضطر مدربه الألماني يورغن كلوب لإخراج فيرمينيو، الذي تعرض للإصابة، وتعويضه بالمهاجم دانييل ستوريدج.

وتشير نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي بعد نهاية الشوط الأول.

المصدر: RT

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