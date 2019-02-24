ليستر سيتي يقيل مدربه بعد هزيمة قاسية في "البريمير ليغ"

أعلن ليستر سيتي اليوم إقالة مدربه الفرنسي كلود بويل، بعد خسارة الفريق القاسية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وخسر فريق "الثعالب" أمس، بنتيجة (1-4)، أمام ضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up — Leicester City (@LCFC) 24 февраля 2019 г.

وقال ليستر في بيان نشره في موقعه، إنه انفصل عن بويل، الذي سيترك منصبه بشكل فوري إثر الخسارة أمام كريستال بالاس.

وتكبد ليستر أمس، الهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز 12، وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز، هو أبرز المرشحين لخلافة بويل، على رأس الجهاز الفني لنادي ليستر.

المصدر: وكالات