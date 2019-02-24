 
مباشر

ليستر سيتي يقيل مدربه بعد هزيمة قاسية في "البريمير ليغ"

الرياضة

ليستر سيتي يقيل مدربه بعد هزيمة قاسية في
Globallookpress
ليستر سيتي يقيل مدربه بعد هزيمة قاسية في "البريمير ليغ"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li5p

أعلن ليستر سيتي اليوم إقالة مدربه الفرنسي كلود بويل، بعد خسارة الفريق القاسية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وخسر فريق "الثعالب" أمس، بنتيجة (1-4)، أمام ضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليستر في بيان نشره في موقعه، إنه انفصل عن بويل، الذي سيترك منصبه بشكل فوري إثر الخسارة أمام كريستال بالاس.

وتكبد ليستر أمس، الهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز 12، وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز، هو أبرز المرشحين لخلافة بويل، على رأس الجهاز الفني لنادي ليستر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سياسي عربي: لا لشيطنة إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط