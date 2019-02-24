بولشونوف يمنح روسيا ميدالية ثالثة في بطولة العالم للتزلج

منح الروسي ألكسندر بولشونوف ميدالية ثالثة لبلاده، في بطولة العالم للتزلج المقامة في النمسا، وذلك بعد إحرازه فضية مسابقة السكياتلون.

وحل البطل الروسي في المركز الثاني، بفارق جزء واحد من الثانية عن النرويجي شور ريتي، الذي تصدر السباق، ونال الميدالية الذهبية.

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب النرويجي الآخر مارتين سوندبيو، الذي حل ثالثا.

إقرأ المزيد

وهذه الميدالية الثالثة لروسيا في بطولة العالم للتزلج، بعد برونزية غليب ريتيفيخ في مسابقة التزلج السريع، وبرونزية ناتاليا نيبريايفا في السكياتلون.

المصدر: rg.ru