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شاهد.. مقاتل تونسي يسقط صديق حبيب بالضرية القاضية

الرياضة

شاهد.. مقاتل تونسي يسقط صديق حبيب بالضرية القاضية
Tunisia # Fither/facebook
شاهد.. مقاتل تونسي يسقط صديق حبيب بضرية قاضية "مرعبة"
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توج التونسي منصور برناوي بدورة "Road FC" للفنون القتالية المختلطة (الوزن الخفيف)، التي استضافتها العاصمة الكورية سيول، عقب فوزه في المباراة النهائية على الروسي شامل زؤوروف.

وفرض البطل التونسي سيطرته على النزال الذي أقيم أمس، قبل أن يختتمه بضربة قوية بركبته اليمنى في وجه منافسه الروسي، الذي سقط على الأرض، أمام أنظار صديقه، البطل العالمي في منظمة "UFC"، حبيب نورمحمدوف، الذي سارع إلى داخل الحلبة للاطمئنان على زؤوروف، الذي سقط مغشيا عليه.

المصدر: وكالات

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