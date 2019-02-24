التشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

سيكون ملعب "أولد ترافورد" اليوم، مسرحا لموقعة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، في قمة مباريات المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمير ليغ".

ويتوقع أن يخوض اليونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي سولسكيار، المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في خط الدفاع: أشلي يونغ، سمالينغ، ليندلوف، شاو

في خط الوسط: أندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش، بول بوغبا

في خط الهجوم: جيسي لينغارد، ماركوس راشفورد، وأنتوني مارسيال.

أما المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب، فيتوقع أن يعتمد على التشكيلة الأساسية التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فان دايك، ماتيب، وروبيرتسون

في خط الوسط: هيندرسون، ميلر، وفينالدوم

في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، وساديو ماني.

المصدر: وكالات