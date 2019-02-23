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مفاجأة.. بيراميدز يعلن رسميا عودة تركي آل الشيخ

الرياضة

مفاجأة.. بيراميدز يعلن رسميا عودة تركي آل الشيخ
Reuters
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أعلن نادي بيراميدز المصري، رسميا إعادة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، السعودي تركي آل الشيخ، الاستحواذ على حصته في النادي من جديد كمالك له.

وأصدر بيراميدز بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كشف من خلاله قرار تركي آل الشيخ "إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه .. مهما كانت المصاعب والتحديات...".

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المصدر: "twitter/pyramidsfc" 

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