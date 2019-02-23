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"النيران الصديقة" تنقذ القسنطيني من السقوط أمام الدراويش

الرياضة

RT
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نجا فريق الرياضي القسنطيني الجزائري من الهزيمة أمام مضيفه الإسماعيلي (1-1)، في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، المؤجل من الجولة الثالثة ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الفريق المصري "الدراويش" بهدف سجله الناميبي، بينسون شيلونجو، في الدقيقة 69، ورد الفريق الجزائري بهدف التعادل الذي جاء بـ "نيران صديقة" سجله عماد حمدي خطأ في مرماه، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "برج العرب"، في محافظة الإسكندرية.

ورفع الرياضي القسنطيني رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني، في المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف خلف مازيمبي الكونغولي، الذي لعب مباراة أكثر.

بينما حصد الإسماعيلي أول نقطة له بعد ثلاث مباريات، ويتذيل قائمة المجموعة.

المصدر: وكالات

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