أبوريدة في إشارة للأهلي: "اللي عاوز ينسحب يتفضل"

تمسك رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، في موعدها يوم 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.

وأكد أبوريدة أنه لن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز لضرورة إنهاء منافسات مسابقة كأس مصر، قبل شهر يونيو من أجل إرسال اتحاد الكرة أسماء الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال أبوريدة، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية: "لا تأجيل لمباراة الأهلي وبيراميدز، واللي عاوز ينسحب يتفضل وسيتم تطبيق اللائحة عليه".

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير، عكس رغبة القلعة الحمراء، وهو ما أشعل الخلاف بين اتحاد الكرة ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

المصدر: وكالات