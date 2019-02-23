مدافع الريال لبيكيه: ملوك أوروبا لألف يوم والأفضل في العالم لمدة قرن.. إلى أين!

بعد انتقاد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لتصرفات لاعبي نادي ريال مدريد لكرة السلة، الذين شككوا في قرارات حكم مباراتهم في نهائي كأس إسبانيا ضد البارسا، جاء رد ألفارو أربيلوا صاعقا.

ونشر المدافع السابق لنادي ريال مدريد عبر حسابه في إنستغرام، 3 صور مركبة، توثق لحظات تتويج الريال بمسابقة دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، وأرفقها بتعليق: "ألف يوم ملوكا لأوروبا (في إشارة إلى هيمنة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا في الفترة الأخيرة)، والأفضل في العالم لأكثر من 100 عام.. إلى أين هذا التوسع؟".

وكان نادي برشلونة لكرة السلة قد توج قبل أيام بلقب كأس إسبانيا، عقب فوزه في مباراة مثيرة على غريمه ريال مدريد، بفارق نقطة واحدة (94-93).

المصدر: eurosport.ru