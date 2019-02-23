خيتافي يتغلب على فاليكانو بثنائية في "الليغا"

تغلب نادي خيتافي على ضيفه رايو فاليكانو بهدفين لواحد، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض، التسجيل عبر خايمي ماتا في الدقيقة (28)، عقب تمريرة من الفرنسي ديميتري فولكييه، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة (58)، بهدف حمل توقيع راؤول دي توماس، ولم تمر إلا 10 دقائق، حتى عاد خيتافي للتقدم عبر خورخي مولينا، لينتزع الفريق فوزا صعبا وثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع خيتافي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مؤقتا أمام إشبيلية الخامس (37 نقطة)، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم متصدر ترتيب "الليغا" برشلونة (54 نقطة)، في حين تجمد رصيد رايو فاليكانو الذي مني اليوم بالهزيمة الرابعة له على التوالي في الدوري، عند 23 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: وكالات