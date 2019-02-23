 
مباشر

نيبريايفا تمنح روسيا ميدالية برونزية في بطولة العالم للتزلج

الرياضة

نيبريايفا تمنح روسيا ميدالية برونزية في بطولة العالم للتزلج
Sputnik Александр Вильф
نيبريايفا تمنح روسيا ميدالية برونزية في بطولة العالم للتزلج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li1a

نالت الروسية ناتاليا نيبريايفا الميدالية البرونزية لمسابقة السكياتلون في بطولة العالم للتزلج على الثلج المقامة في النمسا.

واحتلت المتزلجة الروسية المركز الثالث، بعدما قطعت مسافة السباق (15 كلم) الذي أقيم اليوم، في زمن قدره 37 دقيقة و52 ثانية، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية للنرويجية تيريزا يوهواغ (36.58 ثانية)، أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب مواطنة الأخيرة إينغفيلد أوستبيرغ.

وهذه الميدالية هي الأولى لمنتخب روسيا للسيدات في البطولة التي تستمر فعالياتها حتى الثالث من الشهر المقبل.

المصدر: لينتا.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"بالرسوم المتحركة".. إسرائيل تعلن عن درون تقول إنه سيواجه منظومتي S300 وS400