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أبرز مباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية

الرياضة

أبرز مباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية
Globallookpress
أبرز مباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية
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تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم وغدا، بمباريات قوية ومواجهات مثيرة، سيكون لنتائجها تأثيرها السلبي على الفريق الخاسر، ومفعولها الإيجابي على الفائز.

ونستعرض هنا أبرز المباريات:

السبت 23 فبراير

بيرنلي # توتنهام (الدوري الإنجليزي)

إشبيلية # برشلونة (الدوري الإسباني)

فروسينوني # روما (الدوري الإيطالي)

بايرن ميونخ # هيرتا برلين (الدوري الألماني)

باريس سان جيرمان # أولمبيك نيم (الدوري الفرنسي).

الأحد 24 فبراير

مانشستر يونايتد # ليفربول (الدوري الإنجليزي)

أرسنال # ساوثهامبتون (الدوري الإنجليزي)

تشيلسي # مانشستر سيتي (نهائي كأس الرابطة الإنجليزية)

ليفانتي # ريال مدريد (الدوري الإسباني)

أتلتيكو مدريد # فياريال (الدوري الإسباني)

بولونيا # يوفنتوس (الدوري الإيطالي)

فيورنتينا # إنتر ميلان (الدوري الإيطالي)

بوروسيا دورتموند # باير ليفر كوزن (الدوري الألماني)

موناكو # ليون (الدوري الفرنسي).

المصدر: RT

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