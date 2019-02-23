أبرز مباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية

تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم وغدا، بمباريات قوية ومواجهات مثيرة، سيكون لنتائجها تأثيرها السلبي على الفريق الخاسر، ومفعولها الإيجابي على الفائز.

ونستعرض هنا أبرز المباريات:

السبت 23 فبراير

بيرنلي # توتنهام (الدوري الإنجليزي)

إشبيلية # برشلونة (الدوري الإسباني)

فروسينوني # روما (الدوري الإيطالي)

بايرن ميونخ # هيرتا برلين (الدوري الألماني)

باريس سان جيرمان # أولمبيك نيم (الدوري الفرنسي).

الأحد 24 فبراير

مانشستر يونايتد # ليفربول (الدوري الإنجليزي)

أرسنال # ساوثهامبتون (الدوري الإنجليزي)

تشيلسي # مانشستر سيتي (نهائي كأس الرابطة الإنجليزية)

ليفانتي # ريال مدريد (الدوري الإسباني)

أتلتيكو مدريد # فياريال (الدوري الإسباني)

بولونيا # يوفنتوس (الدوري الإيطالي)

فيورنتينا # إنتر ميلان (الدوري الإيطالي)

بوروسيا دورتموند # باير ليفر كوزن (الدوري الألماني)

موناكو # ليون (الدوري الفرنسي).

Plenty of talking points ahead of tomorrow's #CarabaoCup final at Wembley! ⚽️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 февраля 2019 г.

المصدر: RT