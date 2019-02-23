رونالدو يلاحق الرقم التاريخي لغريمه ميسي في مباراة بولونيا

يسعى كريستيانو رونالدو للخروج من صدمة الخسارة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، من خلال قيادة فريقه يوفنتوس للتغلب على بولونيا غدا في الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي.

وينفرد النجم البرتغالي بصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفا سجلها في 24 مباراة، كما يتصدر قائمة أفضل صانعي الأهداف، بواقع 8 تمريرات حاسمة.

وإذا نجح رونالدو في هز شباك بولونيا غدا، فسيصبح ثالث لاعب عبر التاريخ يسجل 20 هدفا أو أكثر خلال 11 موسما في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد الألماني جيرد مولر، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتخطى رونالدو حاجز الـ20 هدفا للمرة الأولى في مسيرته في موسم 2008-2007، عندما أحرز 31 هدفا في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، إلا أنه فشل في الموسم التالي من تكرار هذا الإنجاز، وانتقل بعدها (عام 2009) إلى ريال مدريد، ونجح في تسجيل 20 هدفا أو أكثر في مواسمه التسعة في الدوري الإسباني.

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ويحلق يوفنتوس منفردا في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه نابولي، لكن الفريق بات مهددا بالإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته القاسية هذا الأسبوع أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (0-2) في ذهاب دور الـ16.

المصدر: وكالات