نهاية مشوار الروسي روبليف في دورة مارسيليا
انتهى مشوار الروسي أندريه روبليف في دورة مارسيليا الفرنسية للتنس، إثر خسارته اليوم في ربع النهائي، أمام الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد.
واحتاج البطل الكازاخي لساعة واحدة وست دقائق، لتجاوز عقبة روبليف، بنتيجة (6-4 و6-1).
First player to qualify for #semifinals is #MikhailKukushkin who eliminates @AndreyRublev97 6-4 / 6-1 #Open13Provencepic.twitter.com/qRvYhSNkKW— Open 13 Provence (@Open13) 22 февраля 2019 г.
وضرب كوكوشكين موعدا في الدور نصف النهائي مع الفرنسي أوغو هومبيرت، الذي تأهل على حساب الألماني ماتياس باشينغر، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين (6-3 و6-1).
#UgoHumbert en demi-finale après avoir battu @MatthiasBachi 6-3 / 6-3 🇫🇷👏🏼👍🏼 pic.twitter.com/4Cqlzb7sYd— Open 13 Provence (@Open13) February 22, 2019
تجدر الإشارة إلى أن مجموع جوائز دورة مارسيليا يبلغ حوالي 700 ألف دولار.
المصدر: sport24.ru