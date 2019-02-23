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نهاية مشوار الروسي روبليف في دورة مارسيليا

الرياضة

نهاية مشوار الروسي روبليف في دورة مارسيليا
Sputnik Антон Денисов
نهاية مشوار الروسي روبليف في دورة مارسيليا
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انتهى مشوار الروسي أندريه روبليف في دورة مارسيليا الفرنسية للتنس، إثر خسارته اليوم في ربع النهائي، أمام الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد.

واحتاج البطل الكازاخي لساعة واحدة وست دقائق، لتجاوز عقبة روبليف، بنتيجة (6-4 و6-1).

وضرب كوكوشكين موعدا في الدور نصف النهائي مع الفرنسي أوغو هومبيرت، الذي تأهل على حساب الألماني ماتياس باشينغر، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين (6-3 و6-1).

تجدر الإشارة إلى أن مجموع جوائز دورة مارسيليا يبلغ حوالي 700 ألف دولار.

المصدر: sport24.ru

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