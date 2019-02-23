ظهور شبيه ميسي في أكاديمية برشلونة.. فهل يسير على درب ليونيل؟ (صورة)

نشرت أكاديمية نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة لفتى صغير في صفوفها، ملامحه تشبه كثيرا ملامح نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلقت الأكاديمية على الصورة، التي التقطت للاعب الصغير خلال احتفاله بأحد أهدافه على طريقة ميسي، بالقول: "وجه هذا الفتى يذكرنا بشيء ما.. وأنتم؟".

ويعتقد بعض المغردين أن الشبه الكبير بين اللاعب الصغير و"البرغوث" ميسي ، يوحي بأن نادى برشلونة يستنسخ نسخة جديدة من أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

يذكر أن ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، كان قد انضم لأكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، في العام 2000، قادما من فريق "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، وهو بعمر 14 عاما، وتدرج في فئات الناشئين وصولا للفريق الأول في العام 2004.

المصدر: تويتر