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في أول قرار له.. الشامسي يزف خبرا سارا لعشاق بيراميدز

الرياضة

في أول قرار له.. الشامسي يزف خبرا سارا لعشاق بيراميدز
@alshaamsiii1/TWITTER.COM
في أول قرار له.. الشامسي يزف خبرا سعيدا لعشاق بيراميدز
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أعلن الإماراتي سالم سعيد الشامسي، المالك الجديد لنادي بيراميدز المصري، عن أول قراراته عقب نقل ملكية النادي إليه، بعد تصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ.

ونشر الشامسي عبر حسابه الغير الموثق في تويتر، تدوينة جاء فيها "في القريب العاجل اتفاقية توأمة مع ناد كبير".

وكان الشامسي يشغل منصب نائب رئيس نادي بيراميدز وأحد المساهمين فيه، قبل أن تنتقل ملكية النادي إليه رسميا.

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ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر، لكن الأخير يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: تويتر

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