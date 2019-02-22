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المغرب قد يدخل تاريخ الألعاب الجامعية الشتوية

الرياضة

المغرب قد يدخل تاريخ الألعاب الجامعية الشتوية
Sputnik Владимир Трефилов
المغرب قد يدخل تاريخ الألعاب الجامعية الشتوية
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أفادت وكالة تاس بأن المنتخب المغربي قد يشارك في الألعاب الجامعية العالمية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، المقررة في مدينة كراسنويارسك الروسية.

وأكد أوليغ ماتيسين رئيس الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية العالمية للوكالة، مشاركة 59 منتخبا، مشيرا إلى أن المغرب قد يصبح المنتخب رقم 60.

وذكرت الوكالة أنه في حال تأكد مشاركة الرياضيين المغاربة في الدورة، فسيكون المنتخب المغربي أول فريق إفريقي يمثل القارة السمراء في هذا النوع من الألعاب.

وستستضيف مدينة كراسنويارسك الألعاب خلال الفترة ما بين الثاني والثاني عشر من مارس المقبل.

المصدر: vesti.ru

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