مدير شركة "غازبروم نفط" رئيسا للاتحاد الروسي لكرة القدم

انتخب رئيس مجلس إدارة نادي زينيت بطرسبورغ، والمدير العام لشركة "غازبروم نفط"، ألكسندر ديوكوف، اليوم الجمعة، رئيسا جديدا للاتحاد الروسي لكرة القدم، لمدة أربع سنوات قادمة.

وانتخب ألكسندر ديوكوف، المرشح الوحيد، بالإجماع رئيسا للاتحاد، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في موسكو.

وكان الرئيس السابق فيتالي موتكو قد استقال من منصبه، وتم تعيين سيرغي بريادكين قائما بالأعمال مؤقتا.

وأصبح كل من مدراء الأندية، تسيسكا موسكو، يفغيني غينر، وسبارتاك موسكو، ليونيد فيدون ، وكراسنودار، سيرغي غاليتسكي، أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وشغل ألكسندر ديوكوف (51 عاما) منصب رئيس فريق زينيت بطرسبورغ، في الفترة ما بين عامي (2008-2017)، وتوج النادي خلالها بلقب بطل الدوري الروسي ثلاث مرات، والكأس مرتين، والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة النادي.

المصدر: "rsport.ria.ru"