برشلونة يجد ضالته في مهاجم مانشستر لخلافة سواريز

يبحث نادي برشلونة عن تدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال التعاقد مع "رأس حرب"، لخلافة الأوروغوياني لويس سواريز المتراجع فنيا وتهديفيا هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني، وجد ضالته في إنجلترا، ووضع الدولي الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، ضمن اهتماماته لتعزيز خط هجومه.

ولكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في ضم صاحب 22 عاما، في ظل تألق اللاعب (راشفورد) مع مانشستر يونايتد، وارتباطه بعقد مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى صيف العام 2020.

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وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن رغبة إدارة مانشستر في تحصين مهاجم فريقها بعقد طويل الأمد.

وأحرز راشفورد 9 أهداف وصنع 6 آخرين، في 22 مباراة خاضها هذا الموسم.

المصدر: matchtv.ru