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تعرف على الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي وموعد القرعة

الرياضة

تعرف على الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي وموعد القرعة
Globallookpress
تعرف على الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي وموعد القرعة
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بعد إسدال الستار أمس على مباريات الدور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حجز 16 فريقا بطاقة العبور إلى دور الـ16.

وضمن فريقان روسيان التأهل، وهما زينيت بطرسبورغ، الذي تغلب على فنربخشة التركي بنتيجة (3-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وكراسنودار الذي أطاح بنادي باير ليفركوزن الألماني.

فيما يلي قائمة الأندية المتأهلة:

زينيت بطرسبورغ وكراسنودار من روسيا، أرسنال وتشيلسي من إنجلترا، إنتر ميلان ونابولي من إيطاليا، إشبيلية وفالنسيا وفياريال من إسبانيا، ودينامو زغرب الكرواتي، وإينتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وسالزبورغ النمساوي، وسلافيا براغ التشيكي، ورين الفرنسي، ودينامو كييف الأوكراني.

وستقام قرعة دور الـ16 اليوم في تمام الساعة 12 بتوقيت غرينيتش (15 بتوقيت مكة المكرمة).

المصدر: @EuropaLeague

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