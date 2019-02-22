بالفيديو.. هروب طفل سعودي من الملعب أثناء احتفال غوميس بهدفه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا، يظهر فيه الفرنسي بافيتيمبي غوميس، مهاجم الهلال السعودي، وهو يثير ذعر طفل من جامعي الكرات، خلال احتفاله بهدفه في شباك اتحاد جدة.

وأحرز غوميس هدف التقدم للهلال في الدقيقة (67)، فاحتفل بالهدف بطريقته الشهيرة، حيث قام بتقليد حركة ملك الغابة "الأسد" بجسده، وعلى ما يبدو فالطفل لم يكن على دراية بطريقة احتفال الوحش غوميس، حيث تسمر الطفل في مكانه مذعورا، قبل أن يهرع إلى خارج الملعب، في مشهد طريف.

وبعد نهاية المباراة توجه غوميس إلى الطفل فأهداه قميصه.

وحش .. في نفس الوقت اخلاق ..

غوميز اهدى الطفل الخائف وقت فرحته قميصه بعد اللقاء 💙 pic.twitter.com/1evIqr5Syc — حمد الصويلحي (@H_swilhy) 21 февраля 2019 г.

وانتهى اللقاء الذي أقيم أمس، في إطار الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي لكرة القدم، بفوز الهلال بهدفين دون رد، ليواصل التحليق في الصدارة برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الـ15.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي