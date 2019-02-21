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بعد إيقاف حبيب.. نزال مرتقب بين فيرغيسون وهالواي على اللقب المؤقت

الرياضة

بعد إيقاف حبيب.. نزال مرتقب بين فيرغيسون وهالواي على اللقب المؤقت
tonyfergusonxt/instegram
بعد إيقاف حبيب.. نزال مرتقب بين فيرغيسون وهالواي على الحزام المؤقت
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ذكرت تقارير إعلامية أن منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، تسعى لإقامة نزال بين المقاتل الأمريكي طوني فيرغيسون ومواطنه ماكس هالواي، للمنافسة على لقب البطل المؤقت للوزن الخفيف.

ونشر الصحفي كريس تايلور، المختص في شؤون رياضة الفنون القتالية المختلطة، تدوينة عبر حسابه في تويتر، أكد فيها هذه التقارير، حيث كتب: "أبلغت للتو من مصادر موثوقة أنه يجري العمل حاليا على إقامة نزال بين ماكس هولواي وطوني فيرغيسون، لتحديد البطل المؤقت للوزن الخفيف في منظمة UFC".

ويعتبر النجم الروسي حبيب نورمحمدوف، هو حامل حزام الوزن الخفيف، إلا أن منظمة "UFC" قررت إيقافه حتى يوليو، بسبب شجاره عقب نهاية نزاله الأخير أمام الإيرلندي كونور ماكغريغور.

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وخاض فيرغيسون 27 نزالا في مسيرته، فاز في 24 منها وخسر في ثلاثة، وحقق 11 انتصارا في آخر 11 نزالا.

أما منافسه المرتقب هولواي، فهو البطل الحالي لوزن الريشة، وحقق 20 فوزا مقابل 3 هزائم في مسيرته الاحترافية، وفي آخر نزال له تمكن من الحفاظ على حزامه، عقب الفوز بالضربة الفنية القاضية على براين أورتيغا.

المصدر: matchtv.ru

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